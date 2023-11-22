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Бывший солист «Руки вверх!» призвал Шарлота пойти в армию

Музыкант Алексей Потехин заявил, что певцу Шарлоту стоит пойти в армию

Бывший солист «Руки вверх!» Алексей Потехин призвал певца Шарлота пойти в армию. Об этом сообщает издание Daily Storm.

Потехин считает, что Шарлоту стоит пойти служить, чтобы обратно получить российский паспорт.

«Необязательно нужно идти на СВО, но пусть служит Родине, отрабатывает российское гражданство», — заявил музыкант.

Потехин также обратился к уехавшим из России артистам после начала специальной военной операции. Он предложил им заниматься делами, которые будут полезны для родины, чтобы вернуться и сложить о себе «хорошее мнение».

В конца июня 2023 года певец Шарлот сжег российский паспорт и попросил принять его в Киеве. В ночь на 22 ноября певец прилетел в петербургский аэропорт Пулково из Еревана, где временно обосновался. Сразу после приземления борта его задержали и в наручниках доставили в отделение.

На Шарлота составили протоколы о дискредитации армии, порче паспорта и мелком хулиганстве. Музыканту грозит штраф и арест на 15 суток.

Сам Шарлот объяснил свое поведение «помешательством на ложной информации» и пообещал, что «больше так не будет».

Ранее певец SHAMAN пошутил про Шарлота и отказался от музыкальной дуэли с ним.

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