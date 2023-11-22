Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, во сколько Сергею Чиркову обойдется пьяный скандал на конкурсе талантов

Mash: актер Сергей Чирков заплатит две тысячи рублей штрафа за свою выходку

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актеру Сергею Чиркову придется заплатить два штрафа за свою пьяную выходку на конкурсе талантов в Калужской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, артиста наказали двумя штрафами — за курение в неположенном месте и за хулиганство. Всего Чиркову придется заплатить две тысячи рублей.

Недавно актер в разговоре с журналистами выразил мнение, что к подобному инциденту его привело «стечение обстоятельств» и «некая безалаберность». При этом Чирков подчеркнул, что работает над тем, чтобы извиниться перед родителями конкурсантов, чьи выступления он должен был оценивать. В итоге артист прервал беседу со СМИ, сославшись на то, что уже «съел себя» из-за произошедшего.

20 ноября Telegram-канал Baza сообщил, что актер Сергей Чирков, известный по роли в сериале «Душегуб», устроил пьяный скандал на конкурсе молодых талантов «Энергия улиц» в Доме культуры в Обнинске. На мероприятии Чиркову предстояло оценивать вокальные номера, танцевальные выступления и актерские этюды. Baza пишет, что актера попросили уехать до начала мероприятия, но он успел вручить несколько дипломов.

Ранее Иван Ургант возмутился слухам о посте с горящим БТР.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий