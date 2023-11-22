Стало известно, во сколько Сергею Чиркову обойдется пьяный скандал на конкурсе талантов

Актеру Сергею Чиркову придется заплатить два штрафа за свою пьяную выходку на конкурсе талантов в Калужской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, артиста наказали двумя штрафами — за курение в неположенном месте и за хулиганство. Всего Чиркову придется заплатить две тысячи рублей.

Недавно актер в разговоре с журналистами выразил мнение, что к подобному инциденту его привело «стечение обстоятельств» и «некая безалаберность». При этом Чирков подчеркнул, что работает над тем, чтобы извиниться перед родителями конкурсантов, чьи выступления он должен был оценивать. В итоге артист прервал беседу со СМИ, сославшись на то, что уже «съел себя» из-за произошедшего.

20 ноября Telegram-канал Baza сообщил, что актер Сергей Чирков, известный по роли в сериале «Душегуб», устроил пьяный скандал на конкурсе молодых талантов «Энергия улиц» в Доме культуры в Обнинске. На мероприятии Чиркову предстояло оценивать вокальные номера, танцевальные выступления и актерские этюды. Baza пишет, что актера попросили уехать до начала мероприятия, но он успел вручить несколько дипломов.

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