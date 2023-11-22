Сергей Чирков приехал в отделение полиции после скандала с алкоголем на конкурсе

Актер Сергей Чирков прибыл в городское УВД Обнинска для дачи показаний после скандала с пьяным дебошем на конкурсе талантов в Калужской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Артист прибыл в отделение для дачи показаний в районе 10 часов утра. Чирков побеседовал с главным прокурором Обнинска. По данным канала, на актера уже составили протокол об административном правонарушении, ему вменяют мелкое хулиганство.

20 ноября Telegram-канал Baza сообщил, что актер Сергей Чирков, известный по роли в сериале «Душегуб», устроил пьяный скандал на конкурсе молодых талантов «Энергия улиц» в Доме культуры в Обнинске. На мероприятии Чиркову предстояло оценивать вокальные номера, танцевальные выступления и актерские этюды. Baza пишет, что актера попросили уехать до начала мероприятия, но он успел вручить несколько дипломов.

Как сообщил Life со ссылкой на Shot, полиция инициировала проверку из-за поведения 39-летнего Чиркова. Теперь, по данным издания, ему грозит 15 суток ареста и штраф до 10 тысяч рублей, так как его действия подпадают под статьи о появлении в общественных местах в состоянии опьянения и об оскорблении в публичном выступлении.

Ранее SHAMAN пошутил про Шарлота и отказался от музыкальной дуэли с ним.