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«Чудотворцев» со Стивом Бушеми и Дэниелом Рэдклиффом решили закрыть после четвертого сезона

Сериал «Чудотворцы» решили закрыть после четвертого сезона

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TBS/HBO

Телеканал TBS решил не продлевать комедийный сериал «Чудотворцы» на пятый сезон. Об этом пишет TVline.

Четвертый сезон показали в эфире 28 августа, а первый сезон появился еще в 2018 году. На протяжении всего времени существования сериала главные роли в нем играли актеры Стив Бушеми, Дэниел Рэдклифф, Джеральдин Вишванатан, Каран Сони, Джон Басс и другие артисты.

Каждый сезон проходил в определенном сеттинге — второй сезон рассказывал о Средневековье, а третий — о Диком Западе. На сайте — агрегаторе кинорецензий Rotten Tomatoes сериал имеет 84% положительных рецензий критиков и 81% положительных отзывов зрителей.

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