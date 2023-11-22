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Блогер-миллионник Влад Бумага станет лицом СТС после Егора Крида

Блогер Влад Бумага станет ведущим телешоу на СТС

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a4omg/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Популярный YouTube-блогер Влад Бумага станет лицом телеканала СТС и будет вести крупное телешоу. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По данным СМИ, на презентации СТС канал анонсировал сразу несколько новых проектов. Одним из них стали «Прятки» с Егором Кридом, второе большое шоу досталось Бумаге, который дебютирует на СТС в качестве телеведущего.

Накануне Крид рассказал о прятках с экс-женой Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом), блогером Диларой Зинатуллиной. Съемки выпуска с Диларой проходили в заброшенной психиатрической лечебнице в Ногинске. По словам рэпера, в этом месте до сих пор лежат старые фотографии, оставленные вещи, которые передают жуткую атмосферу больницы. Крид добавил, что блогеру Юлии Гаврилиной тоже пришлось изрядно понервничать на съемках телешоу.

Ранее Наталья Рудова рассказала, как мстила бывшим возлюбленным.

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