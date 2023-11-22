Блогер-миллионник Влад Бумага станет лицом СТС после Егора Крида

Популярный YouTube-блогер Влад Бумага станет лицом телеканала СТС и будет вести крупное телешоу. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По данным СМИ, на презентации СТС канал анонсировал сразу несколько новых проектов. Одним из них стали «Прятки» с Егором Кридом, второе большое шоу досталось Бумаге, который дебютирует на СТС в качестве телеведущего.

Накануне Крид рассказал о прятках с экс-женой Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом), блогером Диларой Зинатуллиной. Съемки выпуска с Диларой проходили в заброшенной психиатрической лечебнице в Ногинске. По словам рэпера, в этом месте до сих пор лежат старые фотографии, оставленные вещи, которые передают жуткую атмосферу больницы. Крид добавил, что блогеру Юлии Гаврилиной тоже пришлось изрядно понервничать на съемках телешоу.

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