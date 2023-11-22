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Наталья Подольская рассказала, как прячется от поклонников

Певица Подольская заявила, что поклонники не узнают ее в шапке

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nataliapodolskaya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Наталья Подольская рассказала в беседе с «Пятым каналом», что не испытывает сложности скрываться от поклонников в общественных местах.

Подольская призналась, что фанаты не узнают ее на улице в шапке и с убранными волосами. Артистка добавила, что в ближайшие выходные планирует погулять вместе с матерью и сестрой.

«Это обязательно будет какой-то вкусный ресторан, и я бы просто прошлась по центру Москвы. Это я называю потопать ножками», — отметила исполнительница.

Наталья Подольская замужем за певцом Владимиром Пресняковым-младшим с 2010 года. В 2015-м у них появился на свет сын Артемий. А в 2020-м артистка родила младшего сына Ивана. У Преснякова также есть первенец от Кристины Орбакайте Никита.

В мае Подольская пожаловалась на поведение старшего сына Артемия. Она призналась, что мальчик требует очень много внимания от нее. Она назвала сына абьюзером и домашним тираном.

В сентябре Подольская рассказала, что Пресняков не отпускает ее в ночные клубы. Она объяснила, что музыкант «очень ревностно» относится к этому.

Ранее Наталья Подольская рассказала, как в детстве призывала инопланетян.

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