«Хорош позориться»: «Чайф» вновь раскритиковали концертный зал в Иркутске

Группа «Чайф» во время выступления на стадионе «Труд» в Иркутске вновь раскритиковала концертную площадку. Об этом пишет портал Ircity.

Лидер коллектива Владимир Шахрин во время концерта упомянул, что в зале заменили деревянные сиденья на более удобные и мягкие. К его мнению присоединился и гитарист группы Владимир Бегунов, который призвал местные власти построить «нормальный зал» и прекратить позориться.

«Ну, теперь хотя бы жопе легче сидеть! Хорош позориться, ребята, постройте нормальный зал! Это не к вам претензия, к верхам», — возмутился Бегунов.

Шахрин при этом добавил, что они с фанатами «хорошо сидят», но в новом зале, по его мнению, было бы лучше. В 2018 году «Чайф» уже выступал на стадионе «Труд» в Иркутске: тогда музыканты также остались недовольны состоянием площадки.

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