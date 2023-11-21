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«Чтобы запах был хороший»: Бузова назвала критерии выбора мужчин

Певица Ольга Бузова призналась, что ее привлекают мужчины с мозгами

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buzova86/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и телеведущая Ольга Бузова на шоу «Вопрос ребром» призналась, что не обращает много внимания на внешность потенциального возлюбленного.

«Для меня никогда не были принципиально важны внешние данные. Для меня красота внутри. Но визуал тоже работает. Вообще моим мужикам со мной повезло — у меня зрение плохое. Я в целом их не вижу, то есть главное, чтобы запах был хороший и мозги были хотя бы чуть-чуть», — считает Бузова.

Она также убеждена, что уровень интеллекта мужчины частично можно определить по его умению шутить. По мнению Бузовой, если мужчина умеет хорошо придумывать шутки, значит, его уже можно назвать умным. Телеведущая также назвала свой личный топ самых симпатичных мужчин в российском шоу-бизнесе. В список певицы попали ее недавний партнер по клипу Стас Бондаренко, Дмитрий Нагиев и Павел Прилучный.

Ранее Хабиб не заметил изменений в ремейке хита Лолиты с Инстасамкой.

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