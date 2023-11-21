Звезда детского «Голоса» ответила на вопрос о взятках на телешоу

Участница первого сезона вокального шоу «Голос.Дети» на Первом канале Арина Данилова в интервью YouTube-шоу «Проговори» призналась, что не встречалась с коррупцией на проекте.

«Я ничего не знаю, лично ни с чем не сталкивалась. Первый сезон, я думаю, был абсолютно честный. Про остальное я сказать не могу», — отметила Данилова.

Артистка подчеркнула, что сама лично не платила за участие в передаче. При этом она выразила мнение, что за кулисами телешоу могли проводиться какие-то «аферы».

Незадолго до этого певец и бывший участник шоу «Фабрика звезд» Алексей Хворостян в интервью Яне Чуриковой признался, что купил себе место на проекте. В студии звезда рассказал, как из проекта выгнали одну из конкурсанток. По мнению аналитиков, речь пошла о Согдиане, которая не вошла в тройку победителей шестого сезона шоу. Хворостян считает, что девушку «слили» шоураннеры проекта.

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