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«Блестящие» и «Отпетые Мошенники» выступят на «Супердискотеке 90-х» в Москве

В Москве пройдет «Супердискотека 90-х» по мотивам фильма «Назад в будущее» Роберта Земекиса

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Пресс-служба мероприятия

В московском концертном зале МТС Live Холл пройдет концерт «Супердискотека 90-х» с участием многих известных артистов ушедшей эпохи.

Мероприятие состоится 2 декабря. На сцене появятся КАР-МЭН, «Мальчишник», «Вирус», Света, «Блестящие», Оксана Почепа (Акула), «Отпетые Мошенники», Оксана Ковалевская (ex. KRASKI), Мистер Малой, золотой состав «Стрелок», Ирина Салтыкова, Total / Cherkunova, Игорек, Revoльvers и многие другие артисты.

В 2023 году вечеринка пройдет под лозунгом «Назад в будущее!», что отсылает к одноименной трилогии Роберта Земекиса. Более того, организаторы просят от участников концерта одевать тематическую одежду, которая считалась модной в 90-х. Посетители смогут посидеть за советской партой, вступить в ряды пионеров, изменить прическу, позаниматься в спортзале и купить лакомства того времени в специальных ларьках.

Ранее Денис Клявер рассказал о будущем группы «Чай вдвоем» после возвращения на сцену.

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