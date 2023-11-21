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Алексей Учитель перестал скрывать 26-летнюю избранницу

Режиссер Учитель впервые вышел в свет со своей 26-летней партнершей Мелединой

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Режиссер Алексей Учитель перестал скрывать свою 26-летнюю избранницу Софью Меледину. Об этом сообщает издание Super.

Вместе пара появилась на светской премьере сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», в котором одну из ролей сыграла дочь Юлии Пересильд и Учителя Анна.

Меледина сидела с 72-летним режиссером в кинозале, а после мероприятия, утверждает издание, отправилась вместе в квартиру в доме на Патриарших прудах.

По информации Super, в 2016 году Меледина поступила на режиссерский факультет ВГИКа, где обучалась в мастерской Алексея Учителя. Весной 2021 года Софья окончила ВГИК, а 11 февраля того же года, еще будучи студенткой, родила дочь Нину.

Свои отношения Меледина и Учитель не афишировали, но издание отмечает, что Меледина с дочерью ездят в те же локации и на те же мероприятия, что и Учитель.

На фестивале в Выборге в 2023 году режиссер и его выпускница представили совместную работу — фильм «Миттельмарш», в котором девушка выступила в роли режиссера, Учитель — продюсера.

При этом, согласно данным СМИ, Учитель до сих не развелся со своей женой Кирой Саксаганской, от которой у режиссера есть взрослый сын Илья.

Недавно Пересильд пришла в столичный кинотеатр на светскую премьеру фильма «Нина». Артистка позировала фотографам вместе со своим экранным любовником Евгением Цыгановым и его женой Юлией Снигирь.

Ранее комик Гарик Харламов рассказал о роли мечты.

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