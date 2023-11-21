Получивший более 20 золотых граммофонов Киркоров будет ведущим премии

Певец Филипп Киркоров станет ведущим церемонии вручения XXVIII национальной музыкальной премии «Золотой граммофон», которая состоится 29 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

«Для меня «Русское радио» и «Золотой граммофон» — это целая жизнь, эпоха. Не только потому, что я абсолютный рекордсмен по количеству золотых граммофонов за всю историю премии. Когда мне поступило предложение стать ведущим премии, я принял его с большим удовольствием», — заявил исполнитель.

Киркоров добавил, что планирует «пошалить и пошуметь на славу» на мероприятии. Вместе с ним вести премию будут актер Дмитрий Хрусталев и радиоведущий Антон Юрьев.

Недавно сообщалось, что Киркоров задолжал налоговой службе долг суммой 5,5 млн рублей. По данным Telegram-канала Baza, всего Киркоров должен 5 587 333 рубля. Как отметило издание, две недели назад долг был в два раза меньше. Подчеркивалось, что эту сумму исполнитель сможет заработать всего за 30 минут своего выступления на новогоднем корпоративе.

В 2022 году Киркоров оспаривал в суде ошибку при подсчете налогов на его квартиру в центре Москвы.

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