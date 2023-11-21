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Получивший более 20 золотых граммофонов Киркоров будет ведущим премии

Певец Филипп Киркоров станет ведущим премии «Золотой граммофон»

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров станет ведущим церемонии вручения XXVIII национальной музыкальной премии «Золотой граммофон», которая состоится 29 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

«Для меня «Русское радио» и «Золотой граммофон» — это целая жизнь, эпоха. Не только потому, что я абсолютный рекордсмен по количеству золотых граммофонов за всю историю премии. Когда мне поступило предложение стать ведущим премии, я принял его с большим удовольствием», — заявил исполнитель.

Киркоров добавил, что планирует «пошалить и пошуметь на славу» на мероприятии. Вместе с ним вести премию будут актер Дмитрий Хрусталев и радиоведущий Антон Юрьев.

Недавно сообщалось, что Киркоров задолжал налоговой службе долг суммой 5,5 млн рублей. По данным Telegram-канала Baza, всего Киркоров должен 5 587 333 рубля. Как отметило издание, две недели назад долг был в два раза меньше. Подчеркивалось, что эту сумму исполнитель сможет заработать всего за 30 минут своего выступления на новогоднем корпоративе.

В 2022 году Киркоров оспаривал в суде ошибку при подсчете налогов на его квартиру в центре Москвы.

Ранее сообщалось, что зарубежное издательство Penguin Random House вернулось в Россию.

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