У семьи Джамалы нашелся отель в России

Семья объявленной в розыск в России украинской певицы Джамалы (настоящее имя Сусана Джамаладинова) продолжает зарабатывать в Крыму. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, у родителей звезды нашелся отель под Алуштой.

Джамала родилась в киргизском городе Ош, но выросла в Крыму. Отец Джамалы Алим Джамаладинов и мать Галина Тумасян, уточняет издание, живут в крымском селе Малореченское по месту расположения отеля «Кучук-Узень». При этом на Джамаладинова не зарегистрированы ни ИП, ни юрлицо.

Кроме того, как выяснилось из открытых источников, там же зарегистрирована религиозная мусульманская организация «Кучук-Узень», где президентом является отец певицы.

21 ноября народную артистку Украины Джамалу объявили в розыск в России. Согласно данным издания, на нее завели уголовное дело за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам национальной ненависти.

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