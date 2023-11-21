Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

У семьи Джамалы нашелся отель в России

Shot: семья объявленной в розыск Джамалы продолжает зарабатывать в России

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Семья объявленной в розыск в России украинской певицы Джамалы (настоящее имя Сусана Джамаладинова) продолжает зарабатывать в Крыму. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, у родителей звезды нашелся отель под Алуштой.

Джамала родилась в киргизском городе Ош, но выросла в Крыму. Отец Джамалы Алим Джамаладинов и мать Галина Тумасян, уточняет издание, живут в крымском селе Малореченское по месту расположения отеля «Кучук-Узень». При этом на Джамаладинова не зарегистрированы ни ИП, ни юрлицо.

Кроме того, как выяснилось из открытых источников, там же зарегистрирована религиозная мусульманская организация «Кучук-Узень», где президентом является отец певицы.

21 ноября народную артистку Украины Джамалу объявили в розыск в России. Согласно данным издания, на нее завели уголовное дело за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам национальной ненависти.

Ранее Сергея Шнурова обязали выплатить 60 тыс. рублей за незаконное использование снимка в клипе.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий