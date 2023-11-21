Устроившему дебош на детском празднике актеру Чиркову грозит арест

Актеру Сергею Чиркову, устроившему дебош на детском празднике в Обнинске, грозит арест, если он не явится по повестке в отдел полиции до конца дня. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

При этом, утверждает канал, сам актер пока что не выходит на связь.

Известно, что сейчас ему грозит административный протокол за мелкое хулиганство. Если актер не придет к полицейским для его составления самостоятельно, его могут доставить принудительно, и речь пойдет об аресте.

Кроме того, Прокуратура Калужской области также проверяет ДК в Обнинске на предмет того, насколько законно было приглашать актера на детский конкурс в качестве почетного гостя и члена жюри.

20 ноября Telegram-канал Baza сообщил, что актер Сергей Чирков, известный по роли в сериале «Душегуб», устроил пьяный скандал на конкурсе молодых талантов «Энергия улиц» в Доме культуры в Обнинске. На мероприятии Чиркову предстояло оценивать вокальные номера, танцевальные выступления и актерские этюды. Baza пишет, что актера попросили уехать до начала мероприятия, но он успел вручить несколько дипломов.

Как сообщил Life со ссылкой на Shot, полиция инициировала проверку из-за поведения 39-летнего Чиркова. Теперь, по данным издания, ему грозит 15 суток ареста и штраф до 10 тысяч рублей, так как его действия подпадают под статьи о появлении в общественных местах в состоянии опьянения и об оскорблении в публичном выступлении.

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