Российский сериал с Табаковым и Ильяшенко признали лучшим на фестивале в США

Фантастический сериал «Суперпозиция», главную роль в котором исполнил актер Павел Табаков, получил четыре награды на фестивале Baltimore Next Media Web Fest в США. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Издание подчеркивает, что, помимо прочего, шоу удостоилось приза за лучший фантастический сериал. Его также отметили в категориях «Лучший сценарий», «Лучший режиссер» и «Лучший актерский состав».

В России премьера сериала состоялась 10 ноября на онлайн-платформах Wink, «Иви», Оkko и PREMIER. По сюжету главный герой (Павел Табаков) пытается найти своего отца — пропавшего профессора квантовой физики. Во время поисков он узнает, что отец доказал существование мультивселенной, в разных мирах живут альтернативные версии каждого человека. Также в сериале сыграли Константин Лавроненко, Марина Зудина и Лукерья Ильяшенко. Режиссером проекта выступил Вадим Валиуллин.

Продюсируемая Сергеем Шнуровым группа «Зоя» записала саундтрек для «Суперпозиции». При этом вокалистка коллектива дебютировала в проекте как актриса.

Ранее Ридли Скотт отреагировал на критику «Наполеона» французами.