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Полиция проверит актера Чиркова из-за неадекватного поведения

Полиция проведет проверку из-за видео с неадекватным поведением актера Чиркова

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Полиция проведет проверку из-за многочисленных видео с неадекватным поведением актера Сергея Чиркова на конкурсе детских талантов в Обнинске Калужской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что актер курил на сцене и использовал нецензурную брань при детях. Полиция начала проверку после мониторинга СМИ и соцсетей.

«Проводится проверка, обстоятельства устанавливаются. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — пояснили в пресс-службе регионального главка МВД.

В прокуратуре Калужской области сообщили, что по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

До этого издание Life со ссылкой на Shot сообщало, что Чиркову грозит 15 суток ареста и штраф до 10 тысяч рублей за пьяный скандал на детском конкурсе и публичное оскорбление несовершеннолетних артистов в Обнинске.

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