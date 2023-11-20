Экс-солистка «Тату» рассказала, почему ей удалили желчный пузырь

Певица Лена Катина рассказала в шоу «Звезды сошлись», что ей удалили желчный пузырь из-за экстремальных диет.

Катина объяснила, что начала худеть в 14 лет, когда продюсер группы «Тату» Иван Шаповалов обвинял ее в излишнем весе. По словам звезды, мужчина называл ее слишком пухлой и требовал похудеть до 45 килограмм. Певица отметила, что на фоне своей коллеги по дуэту Юлии Волковой казалась «коровой». Тогда она весила около 55 килограмм.

«Ваня сказал: «Похудей». А что подростку может прийти в голову? Перестать есть. Я тоже ела огурцы, помидоры. Правда, максимальный урон, который я тогда почувствовала, — голодные обмороки. Я начала падать в голодные обмороки», — вспомнила звезда.

Катина призналась, что перепробовала много нездоровых диет. К примеру, она ела днями только арбуз и пила мочегонное. Артистка отметила, что в тот период за нее переживали мама и бабушка и пытались ее отговорить от подобных способов похудеть. Однако она не слушала их. Такими способами она сбросила десять килограмм за три месяца, однако вес быстро вернулся.

Катина рассказала, что из-за этих диет у нее произошло пищевое нарушение.

«В 20 лет обнаружили камень в желчном пузыре, увезли с коликами, вырезали пузырь вместе с камнем. Сейчас ем все, но понемногу», — поделилась артистка.

Ранее Маша Малиновская рассказала о своей булимии.