Шукшина просит суд признать право собственности на две квартиры

Актриса Мария Шукшина потребовала через суд признать право собственности на две квартиры и машиноместо. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Шукшина подала иск к ЖСК «Кино-7». Она потребовала признать за ней право собственности на две квартиры и машиноместо по договору паенакопления. Сумма иска составляет 39 726 173 рубля. Судебное заседание назначено на первое декабря.

В июле 2022 года стало известно, что Шукшина судится с застройщиком из-за своей квартиры в центре Москвы.

По данным Telegram-канала Mash, в 2004 году Союз кинематографистов России вместе с «Интеко» Марии Батуриной согласовали проект элитного жилья в 1-м Самотечном переулке. Среди пайщиков оказалась Шукшина, рассчитывавшая на четырехкомнатную московскую квартиру.

Однако ЖСК «Кино-7» строили больше десяти лет, процесс осложнялся изменениями проекта и штрафами. Комплекс сдали к 2016 году, но у актрисы возникли сложности с оформлением квартиры. В суде выяснилось, что у застройщика нет документов для передачи собственности пайщикам.

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