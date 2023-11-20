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«Хоккейные папы» с Чиповской и Пореченковым выйдут в прокат

Семейный фильм «Хоккейные папы» выйдет в российский прокат

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Пресс-служба фильма «Хоккейные папы»

Семейный спортивный фильм «Хоккейные папы» выйдет в российский прокат 23 ноября. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба компании «НМГ Кинопрокат».

По сюжету Андрей (Алексей Бардуков) — тренер детской хоккейной команды маленького провинциального городка, чью размеренную жизнь нарушает известие о том, что единственный в городе ледовый дворец, где он тренирует детей, собираются снести.

Чтобы не допустить сноса, нужно победить в любительском турнире по хоккею, и команду собирают из отцов маленьких хоккеистов.

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Пресс-служба НМГ Кинопрокат

«Мой персонаж Андрей Фролов  — прекрасный добрый светлый человек, знающий, что ему нужно. Он идет к своей цели с целеустремленностью настоящего спортсмена. Иногда, конечно, как все люди, он неправильно расставляет жизненные приоритеты, но всегда исправляет ошибки», — сказал он.

По словам Бардукова, с героем его роднят принципиальность и целеустремленность.

«Я с удовольствием погрузился в атмосферу хоккея и благодаря своему герою открыл для себя этот спорт», — говорит актер.

Также в фильме сыграли Аня Чиповская, Михаил Пореченков, Юрий Чурсин, Алексей Кравченко, Александр Обласов, Даниил Вахрушев, Полина Гагарина и другие.

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Пресс-служба фильма «Хоккейные папы»

Накануне режиссер нового «Домовенка Кузи» рассказал о работе над фильмом.

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