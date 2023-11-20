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Бородина рассказала, когда лучше выходить замуж

Телеведущая Бородина заявила, что лучше выходить замуж через пару лет отношений

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ТНТ

Телеведущая Ксения Бородина заявила в Telegram-канале, что лучше выходить замуж после нескольких лет отношений.

Бородина считает, что можно избежать больших рисков расставаний, если пара уже находится в отношениях не меньше двух лет. Она уточнила, что это сугубо ее личное мнение. Она не отрицает, что есть случаи, когда возлюбленные поженились на второй день знакомства и прожили вместе всю жизнью.

Однако Бородина считает, что стоит узнать человека, прежде чем вступать в брак.

«Первый год вы ходите в розовых очках, все идеально, конфетно-букетный период и эйфория. И очень сложно распознать, что за человек рядом с вами. Но потом розовые очки могут с грохотом разбиться», — объяснила звезда.

Ксения Бородина была замужем дважды. Первым ее супругом стал предприниматель Юрий Будагов в 2008 году. В 2009-м ведущая родила дочь Марусю. Однако через три года после появления на свет ребенка пара развелась. В 2015-м теледива сыграла свадьбу с бизнесменом Курбаном Омаровым. В том же году у них родилась дочь Теона. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись.

Ранее бывший муж Бородиной намекнул, что станет отцом в третий раз.

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