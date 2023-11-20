Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лариса Черникова покинула шоу «Суперстар» после критики Лолиты

Певица Лариса Черникова покинула шоу «Суперстар» после спецвыпуска в честь Лолиты

close
100%
Телеканал «Россия 1»

Певица Лариса Черникова была вынуждена покинуть шоу «Суперстар», так как набрала самое маленькое количество баллов среди всех участников.

Тематика последнего выпуска была посвящена Лолите — звезда недавно отпраздновала 60-летний юбилей. По результатам третьего выпуска лидерами оказались Алексей Гоман, Игорь Наджиев и Кай Метов — они набрали по 23 балла за все выпуски. Черникова, в свою очередь, могла похвастаться только 14 баллами, поэтому была вынуждена покинуть проект. В этот вечер певица выступила с треком «Ту-ту-ту, на-на-на» и набрала всего 4 балла из 8 возможных.

В новом сезоне участвуют десять звезд восьмидесятых, девяностых и нулевых: Катя Суржикова, Алексей Глызин, Феликс Царикати, Кай Метов, Игорь Наджиев, Татьяна Маркова, Лика Стар, Лариса Черникова, Анастасия Макаревич и Алексей Гоман. Проект стартовал в эфире 4 ноября, а завершится 1 января 2024, начиная со второго выпуска участников выгоняют по одному.

Ранее Стас Пьеха назвал претендента на победу в шоу «Суперстар».

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий