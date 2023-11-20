Лариса Черникова покинула шоу «Суперстар» после критики Лолиты

Певица Лариса Черникова была вынуждена покинуть шоу «Суперстар», так как набрала самое маленькое количество баллов среди всех участников.

Тематика последнего выпуска была посвящена Лолите — звезда недавно отпраздновала 60-летний юбилей. По результатам третьего выпуска лидерами оказались Алексей Гоман, Игорь Наджиев и Кай Метов — они набрали по 23 балла за все выпуски. Черникова, в свою очередь, могла похвастаться только 14 баллами, поэтому была вынуждена покинуть проект. В этот вечер певица выступила с треком «Ту-ту-ту, на-на-на» и набрала всего 4 балла из 8 возможных.

В новом сезоне участвуют десять звезд восьмидесятых, девяностых и нулевых: Катя Суржикова, Алексей Глызин, Феликс Царикати, Кай Метов, Игорь Наджиев, Татьяна Маркова, Лика Стар, Лариса Черникова, Анастасия Макаревич и Алексей Гоман. Проект стартовал в эфире 4 ноября, а завершится 1 января 2024, начиная со второго выпуска участников выгоняют по одному.

Ранее Стас Пьеха назвал претендента на победу в шоу «Суперстар».