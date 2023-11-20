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Звезда «Чебурашки» вернулась в Россию после партнерских родов в Аргентине

Актриса Ольга Кузьмина привезла в Россию дочь после родов в Аргентине

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Актриса Ольга Кузьмина сообщила в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что вернулась в Россию после родов в Аргентине.

«Ура! Мы прилетели! Какое счастье снова увидеться с близкими! Хотя и не все смогли сегодня к нам приехать, но мы точно знаем, что в скором времени вся наша большая семья воссоединится. А пока радуемся встрече, обнимаемся и спешим домой!» — написала Кузьмина.

Кузьмина 9 октября родила девочку Миру Марию от шоумена Евгения Апанасевича, за которого вышла замуж 8 июля 2023 года. Супруги в сентябре улетели в Аргентину, о чем они сообщали в соцсетях. Артистка не скрывала, что решила рожать за границей, но звезда не планировала переезжать в другую страну.

У Кузьминой также есть сын от психолога ОМОНа Алексея Терещенко, Гордею 10 лет, он остался в Москве со своей бабушкой. Актриса развелась с отцом мальчика в 2019 году, и, по словам актрисы, они сохранили дружеские отношения ради ребенка и оставили в прошлом все обиды.

Ранее Алексей Глызин покинул шоу «Аватар».

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