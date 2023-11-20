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Алексей Глызин покинул шоу «Аватар»

Певец Алексей Глызин скрывался под маской Трубадура на шоу «Аватар»

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Телеканал «НТВ»

Певец Алексей Глызин выбыл из шоу «Аватар» после второго выпуска, где жюри удалось раскрыть его истинную личность под маской Трубадура.

Музыкант выступал в первой группе конкурсантов вместе с Мухой-Цокотухой, Артемоном и Змеем Горынычем. Главный герой мультфильма про Бременских музыкантов спел песню «Go Down Moses», звездные жюри выразили мнение, что под маской либо Глызин, либо Александр Буйнов.

В новом сезоне шоу, который стартовал 5 ноября, зрителям представили новых аватаров, среди которых Василиса Прекрасная, Муха-Цокотуха, Лиса, Огненная Ворожея, Аленушка, Золушка, Садко, Артемон, Железный Дровосек, Змей Горыныч, Соловей-разбойник и Трубадур. Членам жюри в лице Сергея Лазарева, Иды Галич, Тимура Батрутдинова, Марка Тишмана, а также Ирины Понаровской предстоит угадать, кто скрывается за масками героев. Первой шоу покинула Золушка, под маской которой скрывалась юмористка Надежда Ангарская.

Ранее актер Сергей Чирков чуть не сорвал конкурс молодых талантов из-за алкоголя.

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