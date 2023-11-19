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Звезда сериала «Кадетство» рассказал, как поддерживает себя в форме

Актер Владимир Стеклов заявил, что ходит в спортклуб для поддержания формы

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актер Владимир Стеклов рассказал в беседе с teleprogramma.pro, что ходит в спортивный клуб для поддержания себя в форме.

Стеклов занимается кардиотренировками, силовыми упражнениями и плаванием. Звезда также ходит в сауну. Актер признался, что любит играть в футбол, однако сейчас не может этого делать. Артист объяснил, что данный вид спорта «достаточно травматичный» и во время матча можно себе что-нибудь повредить.

Из-за своей работы Стеклов не может себе позволить долго лежать в больнице, поэтому не занимается футболом. Он рассказал, что на данный момент работает в двух кинопроектах и часто играет в спектаклях.

«Поэтому осторожничаю», — заключил артист.

Стеклов начал свою карьеру в 1972 году, когда стал работать в Камчатском драматическом театре. В 1983-м он дебютировал в кино в картине «Ураган приходит неожиданно». В фильмографии артиста более 175 работ. Он сыграл в таких проектах, как «Кадетство», «13 клиническая», «Годунов», «Гардемарины, вперед!», «Грозный», «Мастер и Маргарита», «Бизон: Дело манекенщицы».

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