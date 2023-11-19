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Названа самая недооцененная песня Аллы Пугачевой

Критик Бабичев назвал песню «Примадонна» Пугачевой недооцененной в Европе

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Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что композиция Аллы Пугачевой «Примадонна» оказалась недооценена публикой, однако именно она стала одной из самых «мощных» в багаже артистки. Его слова передает NEWS.RU.

«Понятно, что она, мне кажется, не была принята, особенно зрителями в Европе, оттого и такой низкий результат [на конкурсе «Евровидение»]. Но в плане песни, музыки, развития, кульминации, смех во время исполнения не наигранный — точное попадание в образ Примадонны, — с чего все и пошло, почему ее стали так называть», — отметил критик.

Бабичев также назвал «Примадонну» отчасти автобиографической песней Пугачевой. Он признался, что от выступления артистки на «Евровидении» у него «до сих пор мурашки по коже».

Певица Алла Пугачева представляла Россию на конкуре «Евровидение» в 1997 году. Она заняла 15-е место.

Недавно фаворит Пугачевой выделил главное качество певицы. Певец и композитор Сергей Савин признался, что артистка чистосердечно помогала ему.

«Как и другим молодым исполнителям в ее жизни. Была такая ситуация, когда она стала моим продюсером, я у нее спросил: «Алла Борисовна, а может быть, мы заключим какой-то контракт с вами или что-то подобное?» Она ответила: «Ничего не надо, я тебе и так помогу», — признался артист.

Ранее Пугачеву заметили в монастыре на Кипре.

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