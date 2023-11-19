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Отбывший наказание за хранение запрещенных веществ Тима Белорусских вернулся на сцену

Певец Тима Белорусских выступил на сольнике исполнительницы просто Лера

Певец Тима Белорусских выступил на сольном концерте исполнительницы просто Лера, спровоцировав слухи о своем возвращении в Kaufman Label после громкого ухода. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе лейбла.

«У меня последний раз такие мурашки были, когда мы «Незабудку» презентовали в Минске», — высказался о выступлении Белорусских продюсер Александр Кауфман в соцсетях.

При этом в лейбле не уточнили, означает ли выступление певца на одной сцене с участницей Kaufman Label и восторженными отзывами главы компании, что Тима Белорусских вновь будет сотрудничать с Кауфманом.

16 февраля 2023 года стало известно, что Белорусских отбыл срок за хранение наркотиков. Певца приговорили к двум годам ограничения свободы после того, как задержали в Минске с запрещенными веществами. Ограничение свободы подразумевало, что артист не мог выходить из дома после 19:00, должен был отмечаться в милиции и просить разрешения уголовно-исполнительной инспекции на выезд за границу.

Ему также нельзя было употреблять алкогольные напитки. При этом разрешалось ходить на работу или учебу по строго ограниченному маршруту.

Ранее певица просто Лера призналась в интервью «Газете.Ru», что сталкивается с огромным количеством хейта в адрес своего тела.

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