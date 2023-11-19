Отбывший наказание за хранение запрещенных веществ Тима Белорусских вернулся на сцену

Певец Тима Белорусских выступил на сольном концерте исполнительницы просто Лера, спровоцировав слухи о своем возвращении в Kaufman Label после громкого ухода. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе лейбла.

«У меня последний раз такие мурашки были, когда мы «Незабудку» презентовали в Минске», — высказался о выступлении Белорусских продюсер Александр Кауфман в соцсетях.

При этом в лейбле не уточнили, означает ли выступление певца на одной сцене с участницей Kaufman Label и восторженными отзывами главы компании, что Тима Белорусских вновь будет сотрудничать с Кауфманом.

16 февраля 2023 года стало известно, что Белорусских отбыл срок за хранение наркотиков. Певца приговорили к двум годам ограничения свободы после того, как задержали в Минске с запрещенными веществами. Ограничение свободы подразумевало, что артист не мог выходить из дома после 19:00, должен был отмечаться в милиции и просить разрешения уголовно-исполнительной инспекции на выезд за границу.

Ему также нельзя было употреблять алкогольные напитки. При этом разрешалось ходить на работу или учебу по строго ограниченному маршруту.

Ранее певица просто Лера призналась в интервью «Газете.Ru», что сталкивается с огромным количеством хейта в адрес своего тела.