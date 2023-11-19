Умерла актриса из спектакля «А зори здесь тихие»

Советская и киргизская актриса Татьяна Стрельцова умерла на 71-ом году жизни. Об этом сообщила пресс-служба президента Киргизии Садыра Жапарова.

В некрологе уточнили, что Стрельцова умерла 17 ноября после продолжительной болезни.

«Вклад Татьяны Стрельцовой в развитие театрального искусства нашей страны неоценим», — отметили в пресс-службе.

В сообщении подчеркнули, что такие мастера своего дела, как она — это гордость страны и гарант сохранения лучших традиций актерского мастерства. В пресс-службе выразили глубочайшие соболезнования семье, родным и близким актрисы.

Татьяна Стрельцова родилась 15 февраля 1953 года в поселке Москалевка Казахской ССР. В 1972 году она окончила Театральную студию при Государственном русском драматическом театре им. Крупской и начала служить в Киргизском русском театре драмы.

За свою карьеру Стрельцова исполнила роли в спектаклях «А зори здесь тихие», «Горе от ума», »Борис Годунов» и других.

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