Валерия объяснила, почему ей тяжело находиться с Пригожиным в одной комнате

Певица Валерия на шоу Станислава Ярушина призналась, что просит двухместный номер на гастролях, так как работа мужа Иосифа Пригожина отвлекает ее.

«Всегда просим двухкомнатный номер. Потому что с моим мужем в одной комнате находиться тяжеловато. Он работает, все время у него телефон, мне ни уединиться, ни послушать, ни почитать, ни свои дела поделать. На день нас нужно изолировать», — рассказала Валерия.

Среди других условий райдера певицы — автомобиль без пробега. По словам Валерии, она хочет быть уверена в том, что машина не «развалится» по дороге. Артистка хочет, чтобы ее кормили овощами, творогом и медом, а пить предпочитает кефир, чай и воду. При этом Валерия просит организаторов разбавить меню конфетами и нарезками из колбасы для Пригожина и музыкантов.

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