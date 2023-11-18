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Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Иосиф Кошелевич

Актер из «Улиц разбитых фонарей» Иосиф Кошелевич скончался на 75-м году жизни

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Пресс-служба Александринского театра

В Петербурге скончался Иосиф Кошелевич, актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы». Об этом сообщила пресс-служба Александровского театра.

Артиста не стало на 75-м году жизни. Подробности о причинах смерти пока не раскрыли.

Иосиф Кошелевич родился 20 августа 1949 года. В 1973-м он окончил Высшее театральное училище имени Щепкина.

Артист был одним из ведущих актеров бакинского Русского драматического театра имени Самеда Вургуна, где прослужил 16 лет. С 1989 года он служил в Государственном академическом театре драмы имени Пушкина, на сцене которого проработал почти 35 лет.

На экране он дебютировал в 1970 году. В его фильмографии такие популярные фильмы и сериалы, как «Комедия строгого режима», «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила», «Империя под ударом», «Брежнев», «Опера», «Невский», «Линейный» и другие.

До этого стало известно, что у художественного руководителя Юрия Соломина развилась деменция после перенесенного инсульта. По данным СМИ, актер дезориентирован в пространстве, его речь и движения заторможены. Кроме того, звезда «Хождений по мукам» не помнит, как оказался в больнице, а также некоторые другие события из своей жизни.

Ранее актриса Екатерина Волкова назвала Бориса Клюева щедрым партнером на съемках.

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