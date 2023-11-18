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Екатерина Волкова вспомнила, как муж потерял сознание в ванной из-за операции

Актриса Екатерина Волкова рассказала, что ее муж упал в обморок после наркоза

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volkovihome/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Екатерина Волкова в интервью YouTube-каналу «Света вокруг света» рассказала, как ее муж Андрей Карпов упал в обморок с утра из-за наркоза после операции.

«Видимо, слишком много обезболивающего закололи, это вечером уже было. Так получилось, что он лег спать, а утром встал, видимо, резко и потерял сознание. Я просыпаюсь от грохота. Захожу в ванну, а он сидит», — рассказала Волкова.

Она уточнила, что за день до инцидента ее супруг был у стоматолога и удалял зуб мудрости. Карпов объяснил супруге, что потерял сознание, после чего актриса уложила мужчину обратно в кровать. Спустя некоторое время артистка заметила, что на ее белых простынях появилось кровавое пятно. В итоге выяснилось, что Карпов при падении разбил себе подбородок. Волкова была вынуждена обратиться за помощью к соседке-врачу.

«Он лежит и вытирается. Я понимаю, что наша кипенно-белая кровать красная. Андрей распорол себе подбородок. Благо у нас прекрасная соседка», — резюмировала артистка.

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