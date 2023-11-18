Путин сказал Кустурице спасибо за внимание к русской культуре

Президент России Владимир Путин поблагодарил сербского режиссера Эмира Кустурицу за решение снимать свои новые проекты в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Внимание Кустурицы к русской культуре он отметил на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

«Спасибо большое, что вы обращаетесь к русской культуре. Ваши планы, связанные с этим, — это очень приятно. Просто уверен, что это будет очень интересно. Будем все ждать результатов, потому что все, к чему Кустурица прикасается, становится бриллиантом», — заявил Путин.

Кустурица подтвердил, что планирует снять фильмы по произведениям Евгения Водолазкина «Лавр» и Федора Достоевского «Преступление и наказание», чтобы сказать то, что думает и чувствует о русской культуре.

На форуме Путин также напомнил деятелям культуры, допускавшим эмоциональные оценки по теме спецоперации, что перед высказываниями нужно думать.

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