Режиссер «Брата 3» рассказал, когда фильму дадут прокатное удостоверение

Режиссер фильма «Брат 3» Валерий Переверзев опроверг предположения о том, что его картине запретили выдавать прокатное удостоверение. Об этом сообщает РИА Новости.

«На сегодняшний момент, на сегодняшнее число, на это время, запрета на выдачу прокатного удостоверения нет, формально министерство культуры Российской Федерации нам не отказало в выдаче прокатного удостоверения. На сегодняшний момент печальный факт, что вчера было принято решение чиновниками министерства культуры Российской Федерации перенести обсуждение выдачи прокатного удостоверения на следующую неделю…» — объяснил кинематографист.

По его словам, 20 ноября может быть принято решение о выдаче прокатного удостоверения, и тогда не отменится премьера в Тамбове. Переверзев добавил, что фильм технически готов и принят в Госфильмофонд. Он также уточнил, что его знакомые, отвечающие за выдачу прокатных удостоверений в Минкульте, уговаривали его сменить название.

«На бытовом уровне разговор, что, зачем тебе такое название, смени название. На что я отвечаю, что я не нарушаю закон Российской Федерации, назвав фильм «Брат 3»… Соответственно, вопрос только на бытовом уровне по поводу названия», — уточнил Переверзев.

18 ноября не состоится премьера фильма в московском кинотеатре «Октябрь». Гендиректор прокатной компании HHG Владислав Пастернак сообщал, что фильм Переверзева выйдет в широкий прокат 23 ноября.

В картине, не связанной с дилогией Алексея Балабанова «Брат», снялись рэпер Птаха, Эрик Робертс, Оливье Сиу, братья Владимир и Юрий Торсуевы. Главные роли исполнили Василий Карпенко и Александра Вознесенская.

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