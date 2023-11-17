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Актер Трибунцев сыграет журналиста провинциальной газеты в «Подслушано в Рыбинске»

Начались съемки «Подслушано в Рыбинске» с Трибунцевым и Хлыниной

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PREMIER

Начались съемки ироничного триллера «Подслушано в Рыбинске» с Тимофеем Трибунцевым в главной роли. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра PREMIER.

По сюжету к журналисту небольшой провинциальной газеты Юре (Трибунцев) внезапно начинают приходить видения. Они предсказывают совершенные в городе преступления, происходящие тайно и незаметно. Однако из-за своего дара журналист оказывается в сложной ситуации — его делают главным подозреваемым по делу.

Режиссером проекта стал Петр Тодоровский («Здоровый человек»). В каст, помимо Трибунцева, вошли: Антон Васильев, Рузиль Минекаев, Михаил Кремер, Варвара Володина и Юлия Хлынина.

Идею сериала предложил сценарист Иван Баранов («Капельник»), который вырос в российском городе Рыбинске, и знает все его лучшие локации.

«Город Рыбинск, с богатым кинопрошлым: в нем родились основатели Голливуда и премии Оскар — братья Шенк, тут Леонид Гайдай снимал «12 стульев», а Петр Буслов «Бумер 2» и др. Но во всех фильмах город фигурировал, как среднестатистический «Уездный город N». Мне показалось это несправедливым», — заявил Баранов.

Всего «Подслушано в Рыбинске» будет 8 серий хронометражем по 48 минут каждая. Он выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER уже в 2024 году.

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