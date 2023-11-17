Асмус сделала признание: «Гарик заразил меня»

Актриса Кристина Асмус призналась, что поднялась вместе с дочерью на воздушном шаре над Будапештом, несмотря на свою боязнь высоты. Ее слова передает издание «7Дней.ru».

«В свое время Гарик заразил меня аэрофобией, теперь я чувствую себя дискомфортно на любой высоте при любой обстановке. Ну, кроме как на ручках любимого мужчины», — сказала артистка.

Издание подчеркнуло, что в одном из своих прошлых фильмов героиня Асмус также должна была полететь на воздушном шаре, но артистка отказалась делать это вживую. По итогу создатели сделали эпизод с помощью компьютерной графики.

Кристина Асмус и Гарик Харламов были женаты с 2013 по 2020 год. В 2014 году у них родилась дочь Анастасия. Однако в 2020 году супруги заявили, что разводятся. После расставания супруги некоторое время жили вместе в одном доме. Но в 2023 году Асмус сообщила, что съехала от бывшего мужа.

В сентябре Асмус снялась в свадебном платье и намекнула на развитие отношений со своим новым партнером Романом Евдокимовым.

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