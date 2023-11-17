Елена Драпеко об отношении к Максиму Галкину*: «Забыла и вычеркнула»

Депутат Госдумы Елена Драпеко в разговоре с aif.ru заявила, что не хочет комментировать новости об уехавших из России артистах.

«Ни Макаревича (признан в РФ иностранным агентом), ни Белого, ни черного, ни Галкина (признан в РФ иностранным агентом). Они мне не интересны. Забыла! Вычеркнула! Я не хочу о каких-то трусах говорить. Для меня есть герои, которые сейчас на фронте. Для меня есть Олег Газманов, Чичерина, Олег Чернов, которые выступают в Донбассе», — отметила парламентарий.

Накануне Драпеко также предположила, что фанаты Пугачевой разочаровались поведением певицы. Тем самым депутат объяснила волну негативных комментариев, которые спровоцировало возвращение артистки в Россию.

«Именно потому, что ее любили и любили ее песни. Случилось разочарование в ней как в человеке, скажем так. Мне не показалось, что это был прям шквал, но комментарии были, да. И касались они именно недавнего приезда Пугачевой в Россию. Народ разочарован в ней именно по-человечески», — отметила Драпеко.

Политик добавила, что и сама лично читала негативные комментарии в адрес Пугачевой. Со ее слов, поклонники упрекали Примадонну в том, что певица «носится как челнок» после того, как «поматросила и бросила своих фанатов».

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