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Михалков об увольнении Олеси Железняк из-за позиции по СВО: «Это как?»

Режиссер Никита Михалков возмутился увольнением Железняк из-за позиции по СВО

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Режиссер Никита Михалков возмутился во время своей речи на Санкт-Петербургском международном культурном форуме увольнением актрисы Олеси Железняк из сериала из-за позиции артистки по СВО. Его слова передает News.ru.

«Заслуженная артистка России Олеся Железняк не утверждена на главную роль в сериале, потому что ее партнер отказывается играть с ней в одном фильме. И не его лишают роли, а Олесю... Это что? Это как?» — негодующе сказал Михалков.

9 ноября сообщалось, что звезду «Сватов» отказались брать в кино из-за позиции по СВО. Железняк рассказала об этом в беседе c aif.ru. По словам артистки, создатели сериала, изначально утвердившие ее на главную роль, вскоре уволили ее.

«Мне говорят: «Будет сниматься артист, тоже в главной роли, который сказал, что он не работает с тобой в одних проектах». Я была очень удивлена: «Как?! Этого не может быть. Почему?» Причем мы с ним снимались до этого. Мне ответили: «Из-за твоей позиции», — вспомнила Железняк.

При этом актриса не уточнила, о каком именно проекте идет речь и не стала раскрывать имя актера, отказавшегося играть с ней.

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