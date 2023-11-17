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Анна Хилькевич рассказала, каким видит будущее своих дочерей

Актриса Анна Хилькевич призналась, что хотела бы отдать дочерей в шоу-бизнес

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Актриса Анна Хилькевич в интервью kp.ru призналась, что хотела бы будущего в шоу-бизнесе для своих дочерей Арианны и Маши.

«Я бы хотела, чтобы они были в шоу-бизнесе, это здорово и ярко. Я могу дать им хорошую базу, но выбор – за ними», — пояснила Хилькевич.

При этом актриса рассказала, что ее дети не особо любят сниматься, но им нравится танцевать. Старшая дочь Арианна, по словам звезды «Универа», любит олимпиадную математику и увлекается архитектурой. В то время как младшая дочь активно изучает китайский язык.

«Язык формирует наше сознание, а иероглифы – это образное мышление», — добавила Хилькевич.

Хилькевич замужем за бизнесменом Артуром Волковым. Пара сыграла свадьбу в августе 2015 года в Москве. В том же году актриса родила дочь Арианну. В 2018-м у пары появилась на свет вторая дочь Маша. В июне актриса призналась, что не использует рукоприкладство как метод воспитания.

Ранее Шарлот вызвал SHAMAN на музыкальную дуэль после возвращения в Россию.

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