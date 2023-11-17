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Гергиев о назначении на пост главы Большого театра: «Поживем, увидим»

Гендиректор Мариинки Гергиев не исключил, что станет главой Большого театра

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Илья Питалев/РИА Новости

Дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев в беседе с Life не исключил, что станет новым главой Большого театра.

«Поживем, увидим», — немногословно сказал он.

15 ноября «Известия» со ссылкой на три собственных источника заявили, что Гергиев возглавит Большой театр. Отмечалось, что он будет совмещать работу в Большом и Мариинском театрах. Официально о назначении пока не объявлялось.

На посту генерального директора Гергиев заменит Владимира Урина, который возглавляет театр с 2013 года. Уточняется, что Урин покинет пост по собственному желанию.

При этом 16 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал во время брифинга комментировать возможное назначение Гергиева главой Большого театра.

Большой театр также не стал комментировать «Газете.Ru» данные о назначении Гергиева гендиректором.

Гергиев — выпускник Ленинградской консерватории. Он одержал победу на конкурсе имени Герберта фон Караяна в Берлине и на Всесоюзном конкурсе дирижеров в Москве, после чего был приглашен в Кировский (ныне — Мариинский) театр на место ассистента главного дирижера. С 1996 года он стал художественным руководителем-директором Мариинки.

Ранее возможное объединение Большого и Мариинского театров объяснили.

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