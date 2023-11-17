Юлия Самойлова оценила идею создания российского аналога «Евровидения»

Певица Юлия Самойлова, которая представляла Россию на «Евровидении-2018», в разговоре с Lenta.ru поддержала идею создания российского аналога такого конкурса.

«Затея, считаю, отличная. Пусть будет больше площадок для реализации, пусть на них участвуют артисты из других стран и побеждают. «Евровидение», «Интервидение», «Славянский базар», «Талант» и прочие, где есть творчество и обмен мультикультуры нашего мира — это все в общую копилку развития», — заявила Самойлова.

Она считает, что самой важной составляющей такого конкурса будет честное судейство, где жюри будет в первую очередь оценивать мастерство и качество шоу, а не политические взгляды.

17 ноября министр культуры России Ольга Любимова предложила зарубежным министрам создать общую Евразийскую кинопремию и музыкальный конкурс «ЕвразияВидение+», или «ИнтерВидение». Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст уточнил, что конкурс должен стать ежегодным, впервые его хотят провести в 2024 году.

Ранее Пригожин предложил выплачивать гонорар участникам «Интервидения».