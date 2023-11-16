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Победительница конкурса «Краса России» рассказала, как худели финалистки

Победительница «Красы России» Романова призналась, что худела ради конкурса

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Артур Лебедев/РИА Новости

Екатерина Романова, которая стала победительницей всероссийского конкурса красоты «Краса России», призналась, что она и остальные конкурсантки худели для участия в мероприятии. Об этом она рассказала в интервью kp.ru.

По ее словам, участницы конкурса, чтобы похудеть, могли злоупотреблять мочегонными препаратами.

«Но, наверно, для конкурсов красоты это нормальная практика. Все хотят выглядеть хорошо. Кстати, в самом начале, когда мы только приехали, нам делали замечания по фигуре. Лично подходили и говорили — кому нужно похудеть, подтянуть кожу и так далее. Я тоже вошла в эту категорию девушек. Мне сказали, что мне необходимо немного подсушиться», — поделилась победительница.

Чтобы похудеть, Романова питалась только теми продуктами, в которых содержатся белки и клетчатка. Однако в день проведения конкурса финалистки съели пиццу, чтобы «побаловать» себя, призналась девушка.

16 ноября стало известно, что 22-летняя Екатерина Романова из Кемеровской области победила в конкурсе «Краса России», который проходил в Сочи. Девушка обошла 51 конкурентку. Теперь победительница поедет на Филиппины, чтобы представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля» в 2024 году. По словам Екатерины, в подобном конкурсе она участвовала впервые. На сцене девушки показали национальные костюмы своего региона и продефилировали в купальниках.

Ранее победительница «Мисс Россия» рассказала, на что потратит выигранный миллион.

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