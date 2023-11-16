Сокуров назвал «бедой» приговор для Саши Скочиленко

Российский режиссер Александр Сокуров в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что в деле художницы Александры Скочиленко, которую суд в Петербурге приговорил к семи годам колонии, нет содержания и преступления. Он назвал приговор для женщины бедой, а ее дело — унижением судебного процесса.

«Приговор не просто строгий, а беда, чудовищный какой-то. Если говорить просто, то содержания у этого процесса никакого. Это предмет для общественной дискуссии. Это не предмет для прокурора, судьи, тут нет содержания, тут нет преступления. А общественная дискуссия, если бы она могла осуществляться в нашей стране, то она как раз для общественной дискуссии. И тема, и проблема, если угодно. На мой взгляд, это просто унижение судебного процесса — заставлять прокурора и судью заниматься этой ситуацией. Общественное обсуждение должно быть, дискуссия общественная», — сказал он.

Сокуров, присутствовавший в суде на оглашении приговора, добавил, что Скочиленко чувствует себя прекрасно, и назвал ее «сильным и честным человеком». Он считает, что женщина, выражающая несогласие с действиями государства, должна быть неприкосновенна.

«Она сильный и честный человек. Женщины не должны осуждаться за гражданскую позицию. Женщины в России, русская женщина, должна быть неприкосновенна. Я исхожу из этого. Женщина должна быть неприкосновенна, когда она выражает несогласие с действиями государства или поступками мужчин, государственных мужей. Это неправомерно, это не имеет никакого отношения ни к справедливости, ни к праву, на мой взгляд», — пояснил он.

16 ноября Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил художницу Александру Скочиленко к семи годам колонии общего режима. Александру Скочиленко обвиняют в распространении фейков о ВС РФ из-за акции в петербургском супермаркете, где художница поменяла ценники на пацифистские листовки. Прокурор требовал отправить девушку в колонию на восемь лет.

14 ноября Скочиленко выступила в суде с последним словом. Художница назвала свое дело странным и смешным. Она призналась, что при каждом посещении суда ждет объявления о затянувшемся розыгрыше. По ее словам, даже сотрудники СИЗО, где содержат художницу, не верят, что девушку хотят посадить.

Ранее Сокуров назвал надругательством над народом суд над Сашей Скочиленко.