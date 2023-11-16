Макс +100500 стал отцом

Блогер Максим Голополосов, известный под псевдонимом Макс +100500, впервые стал отцом. Об этом сообщила его жена Настя Боднар в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Боднар опубликовала снимки во время и после родов. У пары родился мальчик. Он появился на свет в Канаде. Малыша назвали Лукой.

Голополосов и Бондар поженились в июле 2022 года. На тот момент пара состояла в отношениях около семи лет. Возлюбленные хотели сыграть свадьбу раньше, однако у девушки начались проблемы с алкоголем. По словам блогера, партнерша начала злоупотреблять спиртным после потери друга. В 2021-м она начала бороться со своим пристрастием.

«Настя сейчас состоит в сообществе анонимных алкоголиков. Когда человек находится на дне, он думает, что один такой. На встречах люди рассказывают истории своей жизни, у алкашей или наркоманов происходит самоидентификация, они понимают, что не одни в своей проблеме», — рассказывал Голополосов.

Максим Голополосов прославился своими видеообзорами +100500, в которых обсуждал смешные ролики на YouTube. В 2011 году программе стала выходить на телеканале «Перец».

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