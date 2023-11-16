Волочкова назвала своего кандидата на роль руководителя Большого театра

Балерина Анастасия Волочкова заявила в беседе с Daily Storm, что считает хореографа Николая Цискаридзе лучшим кандидатом на роль руководителя Большого театра.

Волочкова уверена, что театром должен управлять творческий человек, каким является Цискаридзе. По словам звезды, танцор прошел школу этого театра как артист и как педагог. Она назвала коллегу талантливым, любящим балет и преданным искусству человеком.

Волочкова считает, что сейчас в руководстве Большого театра происходит «полный ужас».

«То, что сейчас происходит, — это от безнаказанности. Почему правоохранительные органы не обращают внимания на беспредел, который происходит? Большой театр закончился в 2003 году, когда этот ужас стал возможен», — заявила Волочкова.

С 2003 года Волочкова судится с представителями Большого театра. Балерина пытается взыскать деньги за 18 лет работы в театре и признать незаконными приказы, в соответствии с которыми она отправлялась в отпуск без сохранения заработной платы.

В июне 2023 года танцовщица призналась, что получила также анонимное сообщение и статью, где танцоры Большого театра просят защитить их права, касающиеся пенсии. По словам звезды, артисты балета, заканчивающие свою карьеру, могут получить выплаты только спустя пять лет.

Ранее на актера Деревянко вновь подали в суд заявление о мошенничестве.