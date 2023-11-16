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«В больном воображении»: Собчак высказалась о запрете концертов Моргенштерна* в Дубае

Журналистка Ксения Собчак назвала фейками слухи об отмене концертов Моргенштерна

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xenia_sobchak/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала новость из Telegram-канала Mash и обругала журналистов за неправдивую информацию.

«Работа типичнейших [сотрудников] Mash. Примерно такая же правдивая, как про то, что Моргену из-за интервью перекрыли Дубай», — возмутилась Собчак.

В начале ноября стало известно, что Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) хотят оштрафовать в третий раз за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях. Рэперу грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Недавно концерты исполнителя запретили в Дубае. Правительство ОАЭ, по данным Mash, внесло артиста в «черный список» из-за статуса иностранного агента в РФ и нарушения местных запретов и законов. Запрет вступил в силу через сутки после публикации нового интервью журналистке Ксении Собчак, в котором он рассказывал, как обходит арабские ограничения.

До этого Моргенштерн в интервью Собчак заявил, что ради возвращения в Россию мог бы последовать примеру Ромы Зверя, который выступил в Донбассе на фоне отмены концертов музыканта.

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*  признан в РФ иностранным агентом
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