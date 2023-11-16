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Михаил Боярский рассказал, что столкнулся с депрессией

Певец Михаил Боярский заявил, что переживал депрессию после болезни

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актер и певец Михаил Боярский признался, что долго восстанавливался после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом артист заявил в беседе с mk.ru.

«У меня была неприятная депрессия, из которой я не так быстро вышел, а может, до конца еще и не вышел. Последствия отразились и на памяти, и на физическом состоянии», — вспомнил он.

По словам актера, сама болезнь и пребывание в больнице прошли для него спокойно — среди минусов актер назвал изоляцию. Однако, подчеркнул Боярский, постковидный синдром гораздо больше на него подействовал.

«Когда симптомы исчезли, я вернулся в семью и продолжил нормальный образ жизни», — подытожил артист.

Боярский был госпитализирован с коронавирусом 14 июля 2021 года. Спустя неделю его выписали.

Недавно сообщалось, что звезда фильма «Д`Артаньян и три мушкетера» летом переписал свои 30% в организации «Лайт», занимающейся арендой и управлением имуществом, на своего родственника Николая Боярского. В октябре артист отдал долю бизнеса «Хаус-Маркет» (аренда и управление имуществом) некой Альфие Тенишевой, а в ноябре часть Боярского в компании «Автотранс» досталась Елене Косцовой.

Ранее дочь Брюса Уиллиса показала сделанные до болезни актера фото.

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