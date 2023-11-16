«Не пугайся повесток»: «Ветераны России» назвали три условия для возвращения Моргенштерна*

Глава «Ветеранов России» Ильдар Резяпов на сайте общественной организации заявил, что готов протянуть руку помощи Моргенштерну (признан в РФ иностранным агентом), если тот после возвращения в Россию будет брать пример с SHAMAN.

«Моргенштерн признался, что подумывает о поездке на Донбасс, чтобы выступить перед бойцами в зоне СВО. Если он готов развернуться в сторону патриотического воспитания, встать на путь исправления, убрать из своего лексикона нецензурную брань, петь патриотические песни, как например певец SHAMAN, мы готовы протянуть ему руку, впереди очень много работы с молодежью, но в конструктивном русле», — заверил Резяпов.

В недавнем интервью Собчак предложила рэперу создать правильный социальный проект, чтобы вернуться в РФ. Однако «Ветераны России» считают, что возвращение Моргенштерна не должно превратиться в «топтание священной земли» Донбасса отпущения грехов. Общественники убеждены, что рэперу, который построил себе имя на эпатажных и провокативных выходках, будет непросто изменить свое поведение под текущие российские реалии.

«Однако, даже в такой ситуации, по широте души русской, мы готовы предоставить поддержку со своей стороны. Приезжай Алишер, не пугайся повесток, в России действует и добровольная служба», — резюмировал Резяпов.

Ранее Саша Круглова назвала SHAMAN тщательно продуманным бизнес-проектом.