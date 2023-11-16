Слава Комиссаренко рассказал, как позорится на свиданиях после развода с женой-вебкамщицей

Комик Слава Комиссаренко после развода с женой-вебкамщицей Юлией Шашковой пожаловался, что девушки унижают его на свиданиях. Об этом пишет kp.ru.

«Мы нормально сидели, и в какой-то момент она мне говорит: «Знаешь, что я тебе скажу? Тебе никто не скажет. Знаешь в чем твоя проблема? А я тебе скажу! Мне даже нравится, что тебе это не нравится! Твоя проблема в том, что ты сидишь и думаешь: «Я звезда!» А я тебе скажу, кто ты! Ты не звезда, ты неудачник», — рассказал Комиссаренко.

При этом комик уточнил, что девушка сказала это на втором свидании после того, как выпила вина в его квартире и «поймала кукарачу». Комиссаренко поспешил разорвать отношения с этой девушкой, так как ему как раз написала другая фанатка, желающая встретиться с ним. Комик проводил первую девушку и вызвал ей такси, однако вторая возлюбленная приехала раньше, из-за чего Комиссаренко попал в неловкую ситуацию.

«Проходит три минуты, из-за угла выезжает другое такси, останавливается, оттуда выходит девушка с вином, метрах в пятнадцати от нас. Я ничего не придумал, как просто встать спиной. Она кричит: «Слава!», а я — молчу», — рассказал юморист.

При этом он уточнил, что в итоге обе девушки отказались иметь с ним какие-либо отношения.

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