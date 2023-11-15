В Большом театре отреагировали на возможное назначение Гергиева директором

В пресс-службе Большого театра «Газете.Ru» не смогли подтвердить информацию о том, что в скором времени его возглавит гендиректор и дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев.

«Конечно, Большой театр это не комментирует. Все подобные вопросы к учредителю», — сообщили в пресс-службе Большого театра.

15 ноября о возможном назначении Гергиева на пост директора Большого театра сообщили «Известия» со ссылкой на три собственных источника. По данным издания, Гергиев, вероятно, будет совмещать руководство в Большом театре с работой в Мариинском театре и оркестре. На посту генерального директора он заменит Владимира Урина, который был гендиректором Большого с 2013 года. Уточняется, что он покинет пост по собственному желанию.

Накануне Мариинский театр получил пять высших театральных премий Санкт-Петербурга «Золотой софит» за работы минувшего сезона. Мариинка получила премию за лучший спектакль в оперном театре за спектакль «Набукко», ее вручили режиссеру театра Анне Шишкиной. Исполнитель партии Набукко, солист труппы Ариунбаатар Ганбаатар также получил награду. Театр получил еще три премии за балетные работы.

Ранее в Большом театре рассказали о борьбе с перекупщиками билетов на «Щелкунчика».