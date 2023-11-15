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Представитель Лепса заявил, что песни БГ* в репертуаре певца — не сенсация

Директор Лепса заявил, что тот более 10 лет поет одну песню Гребенщикова

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Российский певец Григорий Лепс уже более десяти лет исполняет песню «Стаканы» группы «Аквариум» на своих концертах, заявил «Газете.Ru» представитель артиста Владимир Урюпин. Ранее было опубликовано видео с концерта в Кирове, где Лепс исполнял эту песню.

«Если вы не в курсе, он ее 10 лет уже поет. Да, она не новая. Он ее 10 лет поет, может быть даже больше, лет 12. Песня официально просто куплена у Бориса Гребенщикова» (признан в РФ иностранным агентом), — сказал он.

Представитель Лепса добавил, что «сенсации, скандала, проблемы и конфликта» в исполнении песни БГ нет.

«Вы где-то сенсацию какую-то ищете или что? Или скандал какой-то? Я понять не могу. В чем проблема-то вообще? Позиция Григория Викторовича вам непонятна жизненная или что? Или мало ли он в Донбасс ездил? Что вы ищете-то из этого? Конфликт какой-то развивается? В чем проблема?», — сказал Урюпин.

В 2017 году Лепс заявлял, что хотел бы создать полноценный альбом с песнями Гребенщикова.

«Борис Борисович прекрасный человек и великолепный музыкант. Я с ним несколько раз пересекался и спрашивал: можно мне спеть ту или иную его песню?» — отмечал артист.

В июле этого года концерт Григория Лепса отменили в Казахстане. Поводом для этого могло стать предложение артиста заплатить один миллион рублей каждому, кто выведет из строя танк Вооруженных сил Украины. Тогда представитель артиста в разговоре с «Газетой.Ru» назвал Казахстан «русофобским уголком» и отметил, что Лепс не расстроился из-за отмены концерта.

Ранее сообщалось, что на Лепса подали в суд за «пропаганду асоциального поведения».

*  признан в РФ иностранным агентом
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