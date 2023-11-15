Концерты Моргенштерна запретили в Дубае

Концерты российского рэпера Алишера Моргенштерна в Дубае запретили. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Правительство ОАЭ, по информации канала, внесло артиста в «черный список» из-за статуса иностранного агента в РФ и нарушения местных запретов и законов.

Утверждается, что запрет вступил в силу через сутки после публикации нового интервью журналистке Ксении Собчак, в котором он рассказывал, как обходит арабские ограничения.

Запланированное на 10 ноября выступление артиста в клубе Billionaire сорвалось за несколько часов до начала после звонка из службы безопасности Дубая, уточняет издание. Сам рэпер объяснил отмену плохим самочувствием и высокой температурой, однако уже через два дня выступал на корпоративе.

Теперь, по данным организаторов выступлений Моргенштерна, рэпер может выступать только на частных мероприятиях на территории ОАЭ без продажи билетов и анонсов.

Накануне адвокат Моргенштерна Сергей Жорин рассказал, что Роскомнадзор вновь усмотрел нарушение в соцсетях музыканта.

Ранее «фаворит» Пугачевой рассказал о помощи артистки в бедственные времена.